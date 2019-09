Liège : l'ancienne Commanderie de l'ordre teutonique est à vendre

Un bâtiment exceptionnel liégeois est mis en vente par le ministère des finances. Il s’agit de l’ancienne Commanderie de l’ordre teutonique.

Le bâtiment est situé dans le cœur historique, derrière le Palais des princes évêques, au pied des Coteaux. Il doit son nom à l’ordre des chevaliers teutons, un ordre hospitalier et militaire fondé au 12e siècle.

Le bâtiment en vente a longtemps été utilisé dans le cadre du palais de justice et plus récemment par le bureau d’aide juridique. Il est désormais vide et donc à vendre. Mais pas à portée de n’importe quelle bourse. La mise à prix de départ est de 900.000 euros ! Il faut dire que c’est bâtiment d’exception, il date du 17e siècle et est classé.

Le vendeur, en l’occurrence le SPF Finances, via le site www.finimmo.be, précise qu’il faut prévoir de grosses rénovations.

Le bâtiment est mauvais état, électricité et chauffage sont à refaire. L’acheteur devra en tout cas avoir les reins solides pour profiter de ce bel ensemble.