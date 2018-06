Liège: l'ancienne cathédrale de la place Saint-Lambert en réalité augmentée

L'été à Liège est placé sous le signe du numérique avec notamment la possibilité de réserver en ligne l'ensemble des visites guidées thématiques, a annoncé lundi le cabinet de l'échevin du Tourisme de la ville de Liège, Michel Firket. Les réservations sont disponibles sur le site internet www.visitezliege.be. La création d'un nouveau jeu de piste interactif, autour des collégiales, sous la forme d'une application à télécharger sur smartphone ou tablette a également été présentée.

Le point de départ de ce jeu, baptisé "L'anneau de Saint-Lambert", est prévu à la Maison du tourisme du pays de Liège (quai de la Goffe). "Le wi-fi étant gratuit, les visiteurs peuvent en profiter pour télécharger l'application", précise-t-on au cabinet de l'échevin du tourisme. "Ce jeu ne s'adresse pas qu'aux touristes mais aussi aux Liégeoises et Liégeois car c'est vraiment impressionnant."

En effet, le parcours mènera le visiteur sur la place Saint-Lambert où apparaîtra l'ancienne cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Lambert en réalité augmentée.

Autre nouveauté de la saison estivale 2018, le regroupement des programmations des différentes salles de spectacles en région liégeoise sur le site internet de la Maison du tourisme du Pays de Liège. L'outil sera développé au fur et à mesure de manière à donner la possibilité d'accéder aux modules de réservation des différents opérateurs.

Plus de 100.000 visiteurs par an fréquentent les points d'infos de la gare des Guillemins et de la Maison du tourisme. Parmi ceux-ci, beaucoup proviennent de Flandre et d'Allemagne ainsi que, de plus en plus, de France, d'Italie et d'Espagne.

En plus de la navette fluviale, les touristes pourront découvrir Liège à bord d'un nouveau petit train, que l'on annonce plus adapté et plus confortable. Il sillonnera le centre de Liège dès juillet et proposera un circuit commenté en quatre langues (français, anglais, allemand et néerlandais).