Liège: l'ancien Institut d'astrophysique en voie de classement au Patrimoine Wallon

La coupole de son télescope est connue de tous les Liégeois. Sur la colline de Cointe, l'ancien Institut d'astrophysique de l'Université, aujourd'hui déserté, est en voie de classement au Patrimoine Wallon. L'enquête publique débute ce lundi et elle durera deux semaines. C'est la première étape en vue du classement du bâtiment.

L'ancien Institut d'astrophysique est de style néogothique, comme la Grand Poste à Liège. Il a été construit fin 19ème et appartient aujourd'hui à la Région Wallonne.

Un lieu de découvertes majeures

Des recherches et découvertes majeures y ont été réalisées, comme le rappelle Marko Sojic, le président de la société astronomique de Liège: "On a fait les premières mesures des gaz atmosphériques, les gaz à effet de serre par exemple, ceux qui ont contribué, si je puis dire, à ouvrir le trou d'ozone. Il y avait aussi à Cointe un espèce d'atelier où on fabriquait des têtes de fusées qui étaient destinées à explorer la haute atmosphère, et qui ont été reprises par le Centre Spatial Liégeois".