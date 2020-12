Liège : l'accès au petit bois Naniot devrait être protégé

Voici des semaines qu’ils se mobilisent. Les habitants de Naimette Xhovémont veulent sauver l’accès au petit bois de Naniot. La ville vient de trouver l’argument juridique permettant d’éviter la privatisation du sentier.

500 signatures

Une partie de ce site a été rachetée par un propriétaire privé.

Au plan de secteur, l’endroit est prévu pour du logement sauf que depuis des décennies, les habitants du quartier, les enfants notamment, utilisent 3 sentiers pour se promener ou jouer dans ce coin de verdure.

L’acheteur avait commencé à clôturer le site. C’est cela qui a provoqué la réaction des riverains.

Une pétition a été lancée et a recueilli plus de 500 signatures.

La ville avait déjà pris position en déclarant qu’elle ne voulait pas qu’on construise sur ces accès, elle vient cette fois de trouver le décret qui lui permet d’aller plus loin. Ce lundi, au conseil communal, sur proposition du PTB, la majorité a décidé d’utiliser un décret de février 2014 qui précise, en effet, qu’un chemin utilisé depuis plus de 30 ans par le public peut devenir une voirie communale.

Voilà qui devrait éviter tout blocage de cet accès au petit bois.