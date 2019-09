Liège : l’abri de jour de la rue Morinval risque de fermer

L’abri de jour de la rue Morinval, à Liège est menacé. Un repas, un endroit chaud pour passer la journée : entre 50 et 100 personnes, selon la saison, défilent chaque jour dans ce lieu, géré par une ASBL. Mais cet abri de jour pourrait bien fermer ses portes d’ici la fin de l’année.

Pour obtenir des financements pour les cinq années à venir, les responsables de cet abri de jour devaient répondre à un nouvel appel projet du relais social de Liège, une étape incontournable pour obtenir des financements publics. Mais la philosophie de cet appel à projet a changé : aujourd’hui pour recevoir des subsides, priorité doit être donné au relogement des personnes qui vivent dans la rue, le "housing first", dans le jargon.

Cela demande du temps et des moyens humains. Or aujourd’hui, au quotidien, la structure tourne avec deux travailleurs sociaux seulement, aidés d’une vingtaine de bénévoles. D’après les responsables de l’association, impossible de continuer à assurer les missions actuelles tout en s’occupant du relogement en plus.

"Il était possible de trouver des aménagements"

Un argument loin de convaincre les bénévoles qui s’impliquent dans la structure. "Que vont devenir les personnes qui viennent chez nous si on ferme en plein hiver ?", s’inquiète Marianne Hoppner qui donne de son temps pour l’abri de jour depuis quelques mois. Selon elle "il était possible de trouver des aménagements" pour répondre aux exigences du nouvel appel à projet, comme "trouver un partenariat avec une autre association ou fermer deux jours par semaine pour s’occuper exclusivement du logement".

Plusieurs bénévoles auraient même proposé de reprendre les rênes de l’association. Proposition restée sans réponse jusqu’à présent. L’accueil de jour semble donc bien condamné puisque la date butoir pour répondre à l’appel à projet est dépassée. Les responsables de l’association ont même indiqué leur volonté de ne pas candidater. Et sans subsides, impossible de survivre.

Les représentants du relais social indiquent toutefois qu’ils sont prêts à faire preuve d’une certaine souplesse, si les responsables de l’association devaient changer d’avis et introduire un dossier de candidature dans les jours qui viennent.