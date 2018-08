Liège: JR,Goldorak,Gorbatchev et Indiana Jones entrent en gare des Guillemins

Après les Golden sixties, Dali ou encore "J' aurai 20 ans en 2030", les entrailles de la gare des Guillemins à Liège se préparent à accueillir Génération 80, la nouvelle exposition de l'équipe d'Europaexpo. Ce sera à partir du 22 septembre.

L'exposition sera centrée sur ce qui a fait le buzz dans ces années 80 que ce soit en musique, en BD, dans le domaine du sport, de la TV , du cinéma, de l'humour , de l'environnement ou de l'actualité politique. "Une exposition comme cela, ça se prépare depuis un an et nous sommes en montage sur ce plateau depuis 2 mois maintenant avec une grosse vingtaine de personnes", explique Sophie Meurisse, directrice artistique et scénographe.

Le piano d'Elton John et Tatayet

La signature d'Eurpaexpo c'est à la fois la présentation de pièces rares mais également l'immersion dans des décors 3D interactifs.

"Côté objets rares, on peut citer le piano d'Elton John , un instrument en verre! Michel Dejeneffe prêtera aussi tout à fait exeptionnellement sa marionnette Tatayet et toute sa famille d'ailleurs car les années 80 au niveau de l'humour notamment c'était très impertinent . On se rappelle de Le Luron et son "l'emmerdant c'est la rose" et pour nous francophones belges, l'irrévérence , c'était aussi Tatayet", explique la directrice qui négocie aussi l'accueil de la Formule1 que Thierry Boutsen a piloté.

A l'entrée de l'expo, pour camper le décor de la décennie, les "Une" des grands journaux et magazines belges et internationaux car les années 80, c'est aussi la décennie de la perestroïka, de Gorbatchev, du SIDA, des CCC ou encore de la création des restos du coeur de Coluche.

Se prendre pour Travolta ou Indiana

Si les décors seront nombreux, il en est deux pour lesquels ce sont de véritables artistes qui y ont mis tout leur talent: le cimetière du clip de Thriller de Michael Jackson et l'entrée du temple maudit d'Indiana Jones.

"Sur ce décor il y a 6 mois de travail non stop à 2 décorateurs", explique Agostino Da Cunha, directeur technique, en parlant d'Indiana Jones. Le spectateur entrera dans le temple gardé par deux soldats, des statues reconstituées à l'identique , il pourra tenter de voler l'idole puis de s'enfuir et là une boule énorme déferlera sur lui. Pour Thriller, la pierre tombale s'ouvre, laisse apparaître une main. Musique, effets spéciaux, automates, tout est pensé pour plonger le visiteur dans le film ou le clip.

Les amateurs pourront se prendre pour Travolta et s'éclater sur le dancefloor d'une boite de nuit reconstituée.

Planches originales des BD vedettes de la décennie, figurines des héros de Marvel ou encore reconstitution d'un studio d'enregistrement d'époque complèteront l'exposition qui s'achève sur la chute du mur de Berlin. "Le visiteur pourra faire tomber une partie du mur et voir ce qu'il y a derrière. Il participera ainsi à la liesse du moment, à l'espoir de liberté et de paix ", ajoute Sophie Meurisse

Une exposition qui a un coût: près de 3 millions et demi. elle sera visible jusqu'en juin prochain.