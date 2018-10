Liège: Josly Piette est toujours vice-président de Publifin

On annonçait sa démission mais ce lundi, Josly Piette (CDH) est toujours le vice-président de l'intercommunale Publifin. Vendredi pourtant, le bourgmestre de Bassenge a bien parlé de démission lors du conseul d'administration de l'intercommunale, une démission qui n'a pas été acceptée par la présidente Stéphanie de Simone.

La désignation de Dominique Drion

Dans un article de presse et sous couvert de l'anonymat, un administrateur de Publifin aurait accusé Josly Piette d'avoir recasé Dominique Drion (ex CDH) dans la galaxie Nethys, en l'occurence dans la filiale Publipart.

Poussé hors de l'intercommunale Publifin après le scandale des comités de secteurs et des fameuses réunions payées à certains qui n'y assistaient pas, Dominique Drion avait aussi démissionné de tous ses mandats liés au CDH. Son nom est toutefois réapparu il y a quelques jours (avec celui de l'ex PS André Gilles) au sein de Publipart ce qui a provoqué la colère de la ministre de tutelle. C'est donc dans la presse que Josly Piette dit avoir découvert qu'il avait participé à cette désignation: "C'est faux, archi faux", clame-t-il, "je m'en suis expliqué au conseil d'daministration vendredi et j'ai demandé que l'informateur anonyme débatte ouvertement avec moi. Ca a été le silence total. C'est un manque de respect, de déontologe et d'éthique à l'égard du conseil d'admnistration alors j'ai dit à la présidente que je remettais ma démission".

Démission rejetée

La présisdente de l'intercommunale a rejetée cette démission. Elle souhaite en discuter d'abord calmement avec Josly Piette.

Quant à Josly Piette, il veut d'abord écouter la présidente: " je vais d'abord l'écouter par rapport au mode de fonctionnement du conseil d'administration de Publifin qui n'est pas pour moi optimal. il y a encore pas mal de choses qu'il faut encore changer et on verra bien si c'est possible ou non et après je prendrai ma décision".

La rencontre de Simone-Piette n'est pas encore fixée