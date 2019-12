Liège : incendie dans un camp de SDF à la Chartreuse

Un incendie a touché un camp de SDF établi sur le domaine de l’ancien Fort de la Chartreuse à Liège mardi soir. Les services de secours ont été alertés vers 21h30.

Le camp existe depuis plusieurs années. Il accueille une dizaine de personnes sans-abri, soutenues par quelques bénévoles.

L’incendie a été rapidement maîtrisé, mais il a détruit un cabanon de fortune où certains venaient de passer le début de la soirée. Les tentes où dorment les SDF n’ont pas été touchées. Bénévoles et sans-abri soupçonnent un acte volontaire. Cet incendie les laisse incrédules et encore plus démunis. David raconte : "Comme tous les soirs, je suis allé dans ma tente me poser. Et après, on a entendu un boum, en fait. Quand on a regardé, on a vu les flammes. Ça allait vite, quand même. On se demande si ce n’est pas criminel."

"On a perdu tout. On a perdu le manger, les matelas, les couvertures. On était au chaud là-dedans. On se lavait, on faisait tout là-dedans.", explique Kamel, "Je ne sais pas qui a fait ça. Je suis rentré vers 22 heures 30. C’est malheureux et triste." Quand Kamel a regagné le camp, les pompiers de Liège avaient déjà terminé leur intervention.

"C’est la seule chose qu’on avait et voilà…", constate David. Kamel ajoute : "Tout est brûlé, tout est parti. Nous sommes maintenant dans la merde, excusez-moi…".