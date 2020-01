Liège: inauguration officielle de la piscine de Jonfosse ce samedi

Après 3 ans de travaux et un budget de 16 millions d'euros, le chantier de la piscine de Jonfosse est terminé. Elle sera inaugurée officiellement ce samedi.

Accès gratuit pour l'inauguration

Pour fêter l'ouverture, les autorités communales ont prévu un accès gratuit pour tous tout ce week-end. (Il est peut-être prudent de se renseigner sur les horaires et la longueur des files d’attente).

La nouvelle piscine compte deux bassins, l’un de 25 mètres sur 15, avec 6 couloirs, et un autre bassin d’apprentissage, de 15 mètres sur 10. On y trouve également une lagune de jeux et de délassement, ainsi qu'un espace détente avec chaises longues.

Un système anti-noyade

La piscine est équipée d’un système anti-noyade, avec 14 caméras subaquatiques.

Le bâtiment dispose en outre du label ACCESS +, il est donc totalement accessible aux personnes à mobilité réduite et aux personnes souffrant de déficience visuelle.