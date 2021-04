Liège In Ze Box, des boîtes cadeaux pour valoriser le savoir-faire local

"Le sang sicilien, le cœur liégeois", c’est ainsi qu’Isabelle Morgante se définit et cet amour de Liège, elle vient de le concrétiser à travers sa petite entreprise "Liège In Ze Box".

Le concept ? De jolies boîtes cadeaux dans lesquelles on peut glisser des bons d’achat mais pas n’importe lesquels. Tous ces coupons sont émis par une série d’artisans et d’indépendants partenaires dont le point commun est d’être tous de la région. Mettre en valeur les talents locaux, faire découvrir tout ce savoir-faire liégeois, c’est le souhait d’Isabelle Morgante.

Sept thèmes

"Liège In Ze Box" ou encore #LIB se décline en 6 boîtes thématiques : "gougouilles pour ce qui est gourmandise sucrée ou salée, "poyon ou poyette" pour gâter les enfants, "fiesse" pour boire et manger, "avoir bon" pour les soins du corps et "slow Liège" pour la consommation durable. Et puis, pour ceux qui ne savent pas choisir, il existe une boîte "un peu de tout comme le fromage dans laquelle on peut glisser ce qu’on veut et cela va de la nuit d’hôtel à la balade guidée en passant par la découverte de spécialités culinaires.

Le budget est variable selon le nombre de bons qu’on glisse dans les boîtes et cela peut aller de 15 à 150 euros. L’accès et les commandes de boîtes et de bons s’effectuent via le site et puis la boîte est livrée ou à retirer dans une des adresses des partenaires.

Le site www.liegeinzebox.be est lancé ce vendredi et est également disponible via la page Facebook.