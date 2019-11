Liège: illuminations et développement durable au coeur de la Cité de Noël

Le Village de Noël, place du Marché - © Roland Dumoulin

Le Village de Noël mise sur le développement durable

Cette année encore 200 chalets vous proposent des produits qui mettent l’artisanat à l’honneur mais également toutes sortes de bonnes choses à déguster toujours dans une ambiance festive et conviviale. La nouveauté réside dans le fait que les organisateurs ont décidé que cette édition s’inscrive dans le développement durable.

Pierre Luthers (asbl Enjeu):"Nous entrons dans une démarche qui est celle du zéro déchet et qui se traduit, tout d’abord, par le fait d’utiliser les bons matériaux qui s’avèrent bénéfiques pour la planète et surtout de bien les recycler par après et les valoriser. Cette année, nous allons anticiper les règlements communaux et européens qui seront bientôt d’actualité. Nous allons interdire l’usage de la vaisselle plastique à usage unique pour la remplacer par de la vaisselle biodégradable et compostable. Il s’agit des serviettes, couverts, pailles et même certains godets à pékèt. Tous ces déchets vont rejoindre les restes alimentaires pour être recyclés dont repris et collectés de manière spécifique et aller vers la filière de biométhanisation et être ainsi transformés en gaz combustible. Nous espérons ainsi que 75% des déchets du village seront recyclés et utilisés de manière intelligente".

Les visiteurs sont invités à participer à l’opération. Il y aura des îlots de tri sélectif afin de pouvoir classer les déchets qu’ils soient tout venant, plastiques ou organiques.