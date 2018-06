Liège: il tente d'agresser un policier alors qu'il se trouve dans le combi

Après avoir réussi à se détacher dans le combi de police, un jeune homme a tenté de s'approcher agressivement de la tête d'un policier, a indiqué lundi matin le parquet de Liège.

Les policiers ont été interpellés dimanche après-midi par un commerçant qui a signalé le comportement dérangeant d'un individu qui se trouvait sur la Batte à Liège. Visiblement sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, le jeune homme de 23 ans a refusé de répondre aux injonctions policières et de quitter le marché. Il s'est alors montré extrêmement agressif, ce qui a contraint les policiers à le maîtriser en le mettant à terre et en le menottant. Le suspect s'est débattu en essayant de porter des coups de pied aux forces de l'ordre.

Une fois à l'intérieur du combi, il a continué à se débattre tout en insultant les agents. Il a finalement réussi à détacher sa ceinture et s'est approché de manière agressive de la tête d'un des deux policiers qui n'a eu d'autre choix que de le repousser avec sa main. Arrivé en cellule, l'individu a continué à adopter un comportement agressif. "Il a également donné une fausse identité mais le relevé d'empreintes a permis de clairement l'identifier", a souligné lundi matin le parquet de Liège qui a précisé qu'il a été déféré.