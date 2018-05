Liège : il emboutit une voiture et menace le conducteur avec un sabre

Un homme a été arrêté avec un sabre ce lundi après-midi à Grivegnée. Il a menacé trois personnes. L'acte terroriste semble exclu.

La scène se passe aux alentours de 16 heures avenue de Péville à Grivegnée. Une voiture en emboutit une autre. De la première voiture, un homme sort. Il porte un sabre. Il menace l'autre conducteur. Avec son sabre, il dégrade deux autres voitures et menace deux autres personnes. Quand la police intervient, l'homme, né en 1986, se laisse arrêter. Il est privé de liberté et doit être déféré ce mardi. Il risque un mandat d'arrêt pour port d'arme sur la voie publique et menaces par gestes. Les premiers éléments de l'enquête semblent exclure l'acte terroriste.