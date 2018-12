Liège: grand vide-grenier à l'hôpital de la Citadelle

Les hôpitaux aussi vident leur grenier. Après le CHC il y a quelques semaines, c'est au tour de l’hôpital de la Citadelle de faire du tri. Les objets sont en bon état ou réparables.

Alors, que va-t-on trouver dans cette vente? Nathalie Evrard, porte-parole de l'hôpital de la Citadelle: "On va trouver beaucoup de choses. On va trouver d'abord du matériel médical et paramédical comme des lits avec balance, donc des lits vraiment professionnels qui n'ont pas été beaucoup utilisés. Nous avons une quinzaine de lits en vente. On va trouver aussi des tables de nuit, des fauteuils d'accompagnant, des tables de massage pour les kinés, des tables d'examen. On va trouver du matériel de bureau, des armoires, des chaises, des bureaux, dont l'ancien bureau de l'ex-président de l'intercommunale, Guy Mathot. On va trouver du matériel divers, c'est-à-dire qu'on a vidé les fonds de grenier de la pharmacie et on a trouvé des anciennes fioles. Ça, c'est plutôt pour les brocanteurs ou les collectionneurs. Il y a aussi des balances de précision, des vieux microscopes, qui ont peut-être pour certains de la valeur. Des chariots de ménage aussi, des balances de cuisine...".

Et aussi du matériel sportif

Plus étonnant, on trouvera également lors de cette vente du matériel de sport et de fitness comme des vélos, un tapis de cours ou encore des barres parallèles de marche. Signe que la revalidation des patients prend de plus en plus de place dans la vie de l'hôpital. Nathalie Evrard: "Le service de rééducation et de physiothérapie est un gros service ici à l'hôpital de la Citadelle, et c'est un service qui doit souvent se renouveler parce que les machines changent, il faut évoluer avec le marché et donc on préfère vendre le matériel quand il est encore en bon état plutôt que de le laisser pourrir dans un coin. Un jeune kiné qui veut se lancer pourrait trouver ici presque l'entièreté de son cabinet".

Ouvert à toutes et à tous

Tout le monde peut venir à cette vente, comme le souligne la porte-parole de l'hôpital: "Les membres du personnel, les médecins évidemment, mais aussi le grand public et pourquoi pas les ASBL, les mouvements de jeunesse, les maisons de repos, les clubs sportifs. Une table de massage en bois qui ne pourra peut-être pas être utilisée de manière très professionnelle par un kiné qui veut se lancer avec une table électrique peut être mise dans le vestiaire d'un club de foot, par exemple".

Au profit de la fondation de l'hôpital

Le but de cette vente, c'est de faire de la place. Mais pas seulement: "Les bénéfices de la vente seront versés à la fondation CHR Citadelle, une fondation qui a été créée il y a un an et qui a pour objectif le bien-être du patient et de son accompagnant ainsi que l'humanisation des soins".

La vente aura lieu le 12 décembre, de 12h à 19h.