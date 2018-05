Fusillade bld d’Avroy terminée. Les enfants des écoles du quartier sont sains et saufs et en sécurité. 3 personnes ont perdu la vie (2 policiers et le passager d’une voiture). L’auteur de la fusillade a été abattu. Une ligne verte est ouverte au 0800/94.000. @PolicedeLiege #liege pic.twitter.com/jqMTfxk7dH