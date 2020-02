Liège : fuite de gaz maîtrisée, le bourgmestre arrête les chantiers

La fuite de gaz est maîtrisée vient d'annoncer la police de Liège. Le périmètre est levé, excepté les rues Barbe-d'Or et St Jean-Baptiste, qui restent fermées, de même que le parking de la Cité. Le bourgmestre Willy Demeyer vient d'annoncer que tous les chantiers aux alentours de la rue St Jean-Baptiste sont mis à l'arrêt, en attendant un rapport d'évaluation et d'expertise.

Le chantier où une conduite de gaz a été endommagée n'est pas celui du tram précise la police. C'est le chantier des travaux de la Cité administrative. Néanmoins, l'arrêt des chantiers décidé par le bourgmestre concerne tous les chantiers, celui du tram compris.

Les sirènes de la police et des pompiers avaient résonné aux alentours de 15h00 dans le centre-ville. "Une conduite de gaz a été endommagée sur un chantier rue Barbe d'or", annonçait la police. Cela se passait dans le centre historique, à proximité de la Cité administrative. Un périmètre de sécurité avait été mis en place, le temps de sécuriser cette conduite.

Les quais de Meuse ont été fermés à la circulation des véhicules et des piétons entre la passerelle et le pont Maghin. Les rues Saint Jean-Baptiste, de la Goffe, Barbe d'Or, Hors-Château, de la Halle et de la Boucherie étaient elles aussi fermées.

Féronstrée était bloquée entre Potierue et Saint Jean-Baptiste, le pont des Arches fermé à la circulation. Trois bâtiments ont été évacués par précaution rue Barbe-d'Or. La police avait aussi fermé toutes les voiries perpendiculaires entre Feronstrée et Hors-Château.

Le périmètre a été levé à 15h40. Seules les rues Barbe-d'Or et Saint-Jean-Baptiste restent incaccessibles, comme le parking de la Cité.