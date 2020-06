Liège: focus sur le bikini, ce petit deux-pièces révolutionnaire

Le Musée de la Vie wallonne propose un focus, en ligne tout d'abord, consacré au bikini et plus largement à l'évolution du costume balnéaire féminin, avant la mise sur pied d'une future exposition.

L'été est de retour et avec lui, une tenue vestimentaire féminine, objet de scandale lors de son apparition mais aussi symbole d'émancipation: le bikini.

Dès le début du 20ème siècle déjà, les femmes profitent des plaisirs balnéaires mais la tenue vestimentaire est loin d'être adéquate. - © Musée de la Vie Wallonne

C'est dans les années 50 que le bikini fait son apparition. Ce deux-pièces révolutionnaire fait alors scandale. Les sixties sont marquées par une évolution des mentalités à laquelle contribuent certaines personnalités féminines. Bénédicte Lamine: "Il y a eu plusieurs personnes, notamment Brigitte Bardot, qui apparaît d'ailleurs pour la première fois en bikini dans le film "Et Dieu créa la femme". Ça a fait un tabac. Et comme Brigitte Bardot était souvent sur les plages à Saint-Tropez, tout le monde voulait lui ressembler parce qu'elle était vraiment l'idole du moment. Et ça a vraiment donné un coup de fouet au bikini parce que tout le monde voulait porter les mêmes vêtements que Brigitte Bardot".

Si vous avez gardé d'anciennes tenues balnéaires, le Musée de la Vie Wallonne fait un appel aux dons pour compléter sa collection. Peut-être votre bikini se retrouvera-t-il exposé en vitrine.

Infos: www.provincedeliege.be/viewallonne