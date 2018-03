Liège: films, débats, conférences et interventions chirurgicales pour le 13e ImagéSanté

Le 13e festival international du film de santé de Liège se déroulera du 18 au 24 mars. Films, conférences, débats, retransmissions d'interventions chirurgicales, campus pour élèves et étudiants sont au programme.

"Nous avons deux grands piliers : la partie campus, au Sart Tilman, avec des retransmissions en direct d’interventions chirurgicales d’une part, et d’autre part des ateliers destinés à plusieurs milliers d’étudiants du primaire, du secondaire et du supérieur. Et puis d’autre part le festival du film international, avec 25 films en compétition, films qui sont présentés à la Cité Miroir et au cinéma Sauvenière. Et pour la première fois cette année-ci, nous avons prévu un temps de débat de 30 à 45 minutes, après chacun des films, avec souvent le réalisateur qui sera présent, et donc ça annonce des débats assez passionnants", présente Philippe Kolh, le président du festival.

Ce festival, c'est donc notamment l'occasion d'assister en direct à des interventions chirurgicales retransmises depuis le CHU de Liège : "Le principe : vous êtes soit sur la web tv, soit dans un amphithéâtre sur le campus de l’université, soit même le vendredi soir au cinéma Sauvenière, et vous assistez en live à une opération chirurgicale. Ça peut être soit une opération quotidienne que tout le monde pourrait connaître, comme par exemple une opération de la cataracte, soit une intervention beaucoup plus spécifique comme la mise en place d’un implant cochléaire, et puis toutes les autres interventions que nous faisons au quotidien au CHU de Liège", explique Julien Compère, l'administrateur délégué du CHU.

Des interventions qui se veulent grand public : "Ça reste des opérations, donc il faut quand même avoir la capacité de voir du sang, mais on en voit quand même nettement moins que dans certaines émissions télévisées. Maintenant, ça reste des interventions qui se veulent grand public, où on peut aussi interagir avec le chirurgien et lui poser des questions. Le but est que ce soit accessible à tout le monde et qu’on puisse aussi comprendre ce qui se passe au cas où un jour on devrait subir ce type d’intervention".

Notez que la RTBF diffusera plusieurs opérations chirurgicales en direct sur Auvio à partir de ce lundi 19 mars.