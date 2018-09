Liège: feu vert des experts pour le téléphérique entre le centre et le CHR

Utopie de militant vert au départ, le projet de téléphérique à Liège, on en parle depuis plus de 10 ans. Il est devenu aujourd'hui, un vrai projet de mobilité que la ville étudie sérieusement. Elle s'est d'ailleurs adressée à un cabinet de spécialistes, la société grenobloise MDP pour établir la faisabilité de deux tracés de téléphériques: le premier entre le centre-ville et l'hôpital de la Citadelle. Le second entre Sclessin et le Sart Tilman. Et visiblement les deux sont possibles. Dans leur rapport, les experts préfèrent l'esplanade Saint Georges plutôt que l'esplanade Saint Léonard pour relier le centre-ville au CHR en téléphérique. Et à Liège, quelques semaines avant les élections, la majorité actuelle estime que ce projet est tout à fait envisageable pour la ville.

700 mètres en 3 minutes pour rejoindre l'hôpital de la Citadelle Le tracé recommandé par le bureau MDP Consulting entre le centre-ville et le CHR - © Tous droits réservés 700 mètres en 3 minutes... La future ligne de téléphérique pour grimper à l'hôpital de la Citadelle devrait partir de l'esplanade Saint Georges. C'est un tracé direct qui respecte le plus l'intégration urbaine sans couper les lignes urbanistiques et relié au tram. Marc Girard, directeur de projet chez MDP: "ce sont deux cabines de 80 places qui se croiseront. Le câble aujourd'hui, c'est très important pour transporter des personnes qui vont travailler au CHR ou à l'inverse, qui se rendent au centre-ville mais c'est aussi un vrai vecteur de développement touristique dans ce quartier un peu délaissé." Jean-François Leblanc, conseiller en mobilité à la ville de Liège est enthousiaste sur les avantages du téléphérique: "il permettra de déplacer les personnes entre le coeur historique et la Citadelle en 3 minutes, soit deux fois à trois fois plus vite qu'en bus et on estime qu'on peut déplacer deux à trois fois plus de personnes que dans le réseau de bus actuel." Coût estimé: entre 25 et 30 millions d'euros. Un budget tout à fait supportable pour la ville de Liège qui le compare à celui de l'Opéra.

Jusque 100 millions d'euros pour le téléphérique du Sart Tilman Le tracé recommandé entre la rive gauche de la Meuse et le Sart Tilman - © Tous droits réservés Par contre, Le second projet de téléphérique au Sart-Tilman qui relierait Sclessin, l'université et le CHU devrait idéalement s'arrêter aussi au parc scientifique selon le cabinet d'experts. Là, le budget monte jusque 100 millions d'euros. Dès lors, les autorités de la ville se montrent moins enthousiastes pour le second tracé.