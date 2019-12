Liège : faut-il remplacer un magasin de jouets par un marchand de meubles ? 

La question peut paraître pointilleuse, mais l’observatoire du commerce vient d’examiner en détail le problème, à l’occasion d’une demande de l’enseigne Leenbakker, à Grivegnée. Et son avis remet en cause le développement du boulevard de l’automobile.

Le boulevard de l’automobile, en entrée d’agglomération liégeoise, n’est pas seulement un boulevard de l’automobile. Au fil du temps, c’est quasiment un centre commercial qui s’est installé, en "ruban", le long de cette sorte d’autoroute urbaine, c’est le complexe Froidmont. L’une des enseignes, la Grande Récré, a fermé. Ses deux voisins, Leenbakker et Aldi voudraient se partager la surface laissée vide.

Ces modifications sont soumises à des avis d’experts. Et ils ne sont pas tendres. Le problème, c’est la mobilité. Alors qu’il est situé en zone urbaine, le site est organisé pour le tout-à-la-voiture. Plus grave : l’aménagement est accidentogène. Les aires de stationnement sont mal organisées, avec des emplacements étroits, et pas de passage pour les piétons.

L’argument de l’emploi, à l’appui de la demande, est balayé en quelques lignes : ce qui est prévu, ce sont des contrats à temps partiel, pour les trois quarts. C’est une forte disproportion. De quoi remettre en question le développement de ce type d’entreprises à cet endroit. Les autorités communales qui auraient pu, qui auraient dû se positionner, ne l’ont pas fait, à ce stade du dossier.