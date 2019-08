Liège: fanfare, peket, céleri et Manon Lepomme pour enterrer Matî l'ohê aux fêtes du XV août

Manon Lepomme, la première femme à porter le cercueil de Matî l’ohê

Manon Lepomme est la première femme à porter le cercueil de Matî l'ohê - © Tous droits réservés

Cette année, pour la première fois dans le folklore liégeois, une femme portait l’os dans son cercueil sur une partie du parcours. Et cette femme c’est l’humoriste liégeoise, Manon Lepomme. "Je suis très honorée. Moi, je suis une liégeoise pure et dure et qui vient chaque année faire Matî l’ohê." Mais le devoir folklorique de Manon Lepomme ne s’arrête pas là : "je vais devoir enterrer l’os qui sera déterré dans quelques mois après l’hiver." Les Liégeois ont donc achevé avec de la bière et du peket les festivités du XV août… Jusqu’à l’année prochaine.