Liège fait place aux Artistes chaque samedi de l'été

Liège fait à nouveau de la place aux artistes. C’est d’ailleurs le nom de cette opération qui leur ouvre quatre sites chaque samedi. Des artistes peu connus et c’est aussi le but, les faire découvrir. Par exemple, le groupe liégeois La Valise, qui se produisait sur l’Esplanade des Guillemins.

Quatre places, quatre plages horaires, chaque samedi de l’été, Liège fait donc Place aux artistes. Et pour ceux-ci, c’était important de retrouver le public, même avec des sentiments partagés.

" C’est super important. On a passé trois mois confus, pas facile. Ça nous permet en plus de nous produire dans notre ville de cœur donc je suis en joie ", explique Marie Zinnen, de La Valise. " Il y a des gens dans le public qui sont masqués, on ne peut pas réellement nous sonoriser totalement normalement donc c’est un petit baume au cœur qui fait vraiment plaisir mais ce n’est pas la vraie vie ", ajoute sa comparse Fanny Vadja.

Le public n’était pas présent en masse mais dispersé, autour de petites tables et chaises, un espace convivial pour des retrouvailles. " On a vu violon et accordéon donc on est venue voir et écouter, et je ne regrette pas du tout ", affirme une spectatrice. " C’est essentiel de retrouver des artistes en live. La musique, c’est le live. Ça m’a clairement manqué pendant le confinement ", confie un autre. " C’était bien d’amener des artistes dans l’espace public. Il y a des gens qui passent à côté en se demandant un peu ce que c’est et qui découvrent des styles qu’ils n’auraient pas forcément été écouter. Ça m’a manqué énormément " ajoute une troisième.

Tous ces spectacles sont gratuits, jusqu’au 29 août, à l’Esplanade des Guillemins, au kiosque du Parc d’Avroy, Place du XX-août et Place de l’Yser.