Liège: Exposition "À vous le 20 août" rue des Croisiers

L’exposition " À vous le 20 août " a été créée par le club Liège Craft, il s’agit d’un projet expérimental en partenariat avec la Maison des Sciences de l’Homme.

Nicolas Castelain (animateur du Digital Lab et médiateur numérique à la Province de Liège): "Nous avons eu l’idée d’utiliser le jeu vidéo bien connu Minecraft. Il s’agit d’un jeu qui se présente comme un immense Lego dans un ordinateur. Ce que nous avons fait c’est prendre la partie créative de Minecraft pour pouvoir commencer à construire la place du 20 Août. Nous avons recréé une piste cyclable, des places de parking et surtout apporter une réflexion sur comment aménager un espace urbain. Grâce à la créativité des jeunes qui ont participé à ce projet, des personnages se sont ajoutés dans le jeu. On peut, par exemple, croiser Rimbaud qui se promène sur le serveur ou encore un franc- tireur. C’est également le résultat de visites que le groupe a effectuées en compagnie de Julie Delbouille, une des chercheuses du laboratoire. Il s’agissait de se rendre sur la place du 20 août et de l’écouter raconter des petites anecdotes historiques sur ce lieu où sont passés des personnages importants".

C’est au Digital Lab situé rue des Croisiers que le public peut découvrir jusqu’au 25 octobre cette exposition interactive. Le Digital Lab est un espace de travail commun qui est utilisé par l’université et en particulier un laboratoire qui s’appelle le Liège Game Lab. Ce laboratoire étudie les pratiques qui existent autour du jeu vidéo.

L’exposition

Les jeunes ont pris des captures d’écran pour raconter ce qui s’est passé sur le serveur et les endroits qu’ils aimaient en particulier, explique Nicolas Castelain. Ces captures sont affichées sur les murs. Il y a, par exemple, le serveur en chantier mais également la vie à l’intérieur de celui-ci. Nous avons également, avec le Crealab, reconstruit des bâtiments avec une imprimante en 3D. Nous avons également mis le serveur en réalité virtuelle, il y a donc moyen de le visiter. C’est aussi l’occasion de créer des contacts avec différentes asbl ou différents pouvoirs publics qui voudraient tenter l’expérience chez eux.