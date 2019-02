Liège expo: les inventions de Léonard de Vinci en 140 maquettes

Décrypter les codex, créer les machines

Les fameux codex de Léonard de Vinci (reproduction) - © rtbf

Il aura fallu 4 années à Jean Christophe Hubert , commissaire de l'expo et historien, et Vincent Damseaux, directeur artistique et ingénieur, pour mettre sur pied cette expo. Tout part des fameux codex de Léonard. Ce sont ces petits livres dans lesquels l'artiste notait ses idées, dessinait et annotait le tout. Retrouvés pour certains bien longtemps après sa mort, ils ont été dispersés. Les concepteurs de l'exposition ont du les rechercher dans les musées et autres lieux, obtenir des copies certifiées puis les décrypter à la lumière également de travaux scientifiques plus récents.

"C'est très amusant d'essayer de comprendre comment fonctionnaient ces machines et de pouvoir finalement les retranscrire en machines que l'on pouvait voir ou toucher", explique Jean Christophe Hubert, "on est à 120 machines que l'on peut examiner, il y a également une vingtaine de machines qu'on peut manipuler pour découvrir les mouvements alternatif, de va et viens ou linéaire. des principes simple de mécanique que Léonard va décliner tant pour un métier à tisser que pour une machine volante".