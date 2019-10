Liège: explosion rue Léopold, 10 ans plus tard, qui au tribunal ?

Un nouveau pas vers le procès de l’explosion de la rue Léopold, à Liège, sera franchi ce lundi. La Chambre des mises en accusation de Liège décidera qui sera finalement renvoyé vers le tribunal correctionnel. Une première décision avait été rendue par la Chambre du conseil en novembre 2018. Trois parties avaient été renvoyées devant le tribunal mais d’autres pas. C’est l’objet de l’audience de ce lundi.

Petit rétro acte : le 27 janvier 2010, un immeuble de la rue Léopold à Liège explose. 14 personnes sont tuées, une vingtaine d’autres sont blessées. L’explosion avait été causée par le gaz.

28 novembre 2018, le propriétaire de l’immeuble, un agent de prévention de la Ville de Liège et l’Intercommunale d’incendie sont renvoyés devant le tribunal correctionnel. D’autres fonctionnaires de la Ville ainsi que son bourgmestre, Willy Demeyer, en sa qualité de président du comité exécutif de l’Association liégeoise du gaz, ainsi que Resa, y échappent. Une décision qui a fait l’objet d’un appel. D’où la Chambre des mises en accusation qui se tiendra ce lundi à 9 heures.

Celle-ci décidera si ces personnes et organismes, mais aussi des employés du gaz doivent également être renvoyés devant le tribunal correctionnel.

Ce n’est qu’ensuite que le procès pourra être fixé. Vraisemblablement en 2020. Et il y a urgence car il y a d’une part un délai de prescription à respecter, et d’autre part le délai raisonnable pour être jugé. Mais de l’avis de certaines parties, il faut être réaliste, il n’y a quasiment aucune chance qu’une peine au niveau pénal puisse être appliquée dans ce dossier car à l’issue du procès, il y aura probablement appel, voire pourvoi en cassation et là, le délai de prescription sera dépassé. Restera alors le procès au civil pour les éventuels dédommagements.