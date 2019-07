Liège et Neupré : des feux rouges qui ne passent jamais au vert pour les cyclistes

Bloqué à un feu rouge qui ne passe jamais au vert… C’est ce qui arrive parfois à des cyclistes ! En cause : le système automatique de détection des véhicules qui ne fonctionne pas toujours aux feux rouges pour les deux roues. Il s’agit d’une "boucle d’induction magnétique" installée dans la route. Pour faire simple, un circuit électrique est intégré dans le tarmac. Lorsque la voiture arrive, sa masse métallique perturbe son champ magnétique et déclenche le feu vert. Mais le métal d’un vélo ne suffit parfois pas à lancer le feu vert. C’est le cas notamment au carrefour de Rotheux sur la route du Condroz à Neupré mais aussi à Liège place des déportés.

"Si on ne brûle pas le feu rouge, on est bloqué !"

Une boucle d'induction magnétique qui détecte le métal est intégrée deans le tarmac - © Tous droits réservés

Cycliste militant au Gracq, l’asbl des cyclistes quotidiens, Xavier Jadoul a déjà été bloqué au feu rouge vers le quai Saint-Léonard. "Si on ne décide pas de brûler le feu rouge, on est bloqué ! S’il n’y a pas de voiture qui passe sur la boucle inductive, le feu ne passe pas au vert." Et derrière, les automobilistes s’impatientent. Tous ne savent pas que la présence du vélo empêche le feu de passer au vert.

Il faut régler la sensibilité du détecteur

Du côté du SPW qui gère les routes régionales, on explique avoir choisi la boucle inductive plutôt que le détecteur de mouvement pour équiper tous les feux rouges automatiques. Le système doit en théorie détecter les vélos. Mais sa sensibilité est parfois mal réglée. Il faut alors intervenir pour régler la fréquence du détecteur. Un réglage que le SPW effectue notamment sur demande. Aujourd’hui, les motos contiennent de moins en moins de métal ferreux, sans parler des vélos en carbone qui eux, deviennent indétectables.