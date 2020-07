Liège : escalader l'Everest en Cité Ardente, le défi d'un Mouscronois

Il a l’habitude des grands espaces, du danger, des nuits à la belle étoile, des animaux exotiques, Louis Philippe Loncke est explorateur et aventurier. Il a déjà traversé le désert de Simpson en Australie, explorer la Tasmanie ou encore planter sa tente dans les endroits reculés d’Estonie mais 2020 est une année particulière pour cet amoureux des voyages aux quatre coins du monde. Pas question d’aller trop loin, le coronavirus est passé par là alors le Mouscronois s’est lancé un défi local : gravir 9000 mètres soit la hauteur de l’Everest mais à Liège.

135 fois la montagne de Bueren

Le camp de base dans le jardin d'un riverain - © FB Louis-Philippe Loncke

Il a donc traversé la Belgique pour arriver à Liège au pied de la montagne de Bueren. Evidemment les 374 marches et 67 mètres de dénivelé des célèbres escaliers de la Cité ardente ne pèsent pas lourd face à l’Everest mais avec un peu d’imagination, on peut en tout cas se remettre à peu près dans les mêmes conditions… Le froid, la neige et le danger en moins.

Louis-Philippe Loncke adonc décidé de se charger de 15 kilos d’haltères pour gravir 135 fois ces escaliers et arriver ainsi à 9000 mètres en simulant la difficulté de respirer en altitude grâce à ses poids. Même si certains riverains souhaitent moins de défis et de tourisme dans ces escaliers, d’autres applaudissent. C’est le cas d’un de ces riverains qui accueille le camp de base de l’aventurier soit une petite tente, un simple réchaud et un sac de couchage.

Un défi qui s’achève ce lundi soir.