Liège: environ 300 policiers ont manifesté contre la stigmatisation de leur profession

A Liège, ils étaient environ 300 à s'être rassemblés devant l'hôtel de police de la rue Natalis. Christian Beaupère, le chef de corps de la police de Liège, a tenu lui aussi à participer à l'action symbolique de ce midi: "Nous commençons à avoir d'énormes difficultés à exercer notre métier depuis malheureusement le meurtre de Georges Floyd qui s'est passé aux États-Unis" explique le chef de corps de la police de Liège.

"Nous subissons en fait un lynchage sur les réseaux sociaux, médiatique, qui entraine d'énormes difficultés dans notre quotidien. Nous sommes injuriés, on se fait cracher dessus. Il y a des appels à la rébellion. On se fait frapper. C'est donc un simple signal d'alarme et c'est aussi un message d'incompréhension. On ne peut pas comparer la police belge à la police des États-Unis. Une ville sans police, c'est laisser libre cours aux bandits. Les bandits s'attaquent aux plus faibles. Donc, inévitablement, ce sont les plus faibles qui payeraient le prix fort d'une ville sans police".

A noter que ces rassemblements de policiers n'ont pas été organisés par les syndicats mais par un groupe de policiers très remontés, rassemblés via Facebook, à l’écart des organisations syndicales.