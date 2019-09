Liège: environ 200 pêcheurs ont participé à l'Open Street Fishing

Ce loisir urbain consiste à attirer des poissons à l'aide d'un leurre en plastique puis de les relâcher dans l'eau. - © RTBF - Erik Dagonnier

Une pratique venue d'Amérique

Le street fishing a vu le jour dans les grandes villes américaines avant de se répandre récemment en Europe. Une pratique qui séduit beaucoup de jeunes.

Audran a 18 ans. Ce Liégeois a découvert le street fishing il y a 4 ans: "Je l'ai découvert sur internet, j'ai vu des vidéos de Parisiens qui pêchaient à Paris, en street fishing. Et on fait pareil ici. La pêche, c'est encore un peu le cliché du gars qui va pêcher en bob et habillé tout en kaki au bord de l'eau. Mais le street fishing, ce n'est pas ça. On sort et on peut être habillé comme on veut. Je pense à une marque de Paris, big fish par exemple, qui associe la mode à la pêche. Il y a des pêcheurs en costard".

A 14 ans, Sacha et Mauro sont venus de Malmedy: "Pour moi qui habite à la campagne, ça change un peu et puis ce ne sont pas toujours les mêmes gabarits de poissons non plus".