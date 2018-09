Liège: embarquez pour la prochaine Croisière Toxique

Le 23 septembre dès 16h00, à bord du bateau "Le Prince Albert", le départ est donné pour la "Croisière Toxique". Il s'agit d'une véritable enquête fluviale

Toxique?

C'est à l'occasion de la sortie, en 2016, d'un livre d'Alexis Zimmer intitulé "Brouillards Toxiques" que plusieurs associations ont décidé d'organiser la première croisière toxique.

Grégory Pascon (D'une Certaine Gaieté) "Ce livre parle d'un évènement qui a eu lieu en 1930 à Engis. En effet, il y a eu, à cette époque, une catastrophe industrielle avec des problèmes de pollution et d'émission de gaz. Il y a eu également de nombreuses victimes. Et c'est une des premières catastrophe environnementale et industrielle qui sera mondialement médiatisée. L'auteur, dans ce livre, fait toute une contre-enquête. Il montre comment il y a toute une série de discours, de savoir et de mesures qui ont été prises à partir de cet accident".

Embarquement immédiat

D'emblée, le public découvre un point de vue exceptionnel. Le principe est de regarder la vallée de la Meuse depuis le fleuve, ce qui change directement la perception du paysage.

Nous proposons de partir des traces de l'industrialisation et de faire véritablement une contre-enquête archéologique, explique Grégory Pascon. Il s'agit d'interroger ce qu'on voit comme traces qui peuvent être des infrastructures industrielles ou des bâtiments publics, de manière à faire émerger ce qui a parsemé la construction des infrastructures industrielles à savoir des conflits et des coups de force".

Durant les quatre heures de croisière, les passagers peuvent apprendre, en compagnie des trois guides – Anne Stelmes, Arnaud Peters et Alexis Zimmer- que l'industrialisation de la vallée fût semée d'embûches et connu de graves situations conflictuelles.

Des lieux et des bâtiments connus vus du fleuve

La balade fluviale passe par le dernier Haut fourneau B d'Ougrée en face du stade du Standard. Un autre lieu qui engendre de nombreuses questions sont les berges murées. Comme l'explique Grégory Pascon. "Il s'agit d'un élément décisif de l'industrialisation de la vallée. Sans endiguer le fleuve, on ne peut pas implanter d'industries. Au départ, c'est une plaine alluviale donc cela peut déborder".

C'est également l'occasion de découvrir l'origine des noms de lieux comme la rue Mosselman dans le quartier Saint-Léonard ou encore la place kuborn à Seraing.

Une nouvelle Croisière Toxique est organisée le 27 octobre.

Renseignements: http://www.croisieretoxique.org/