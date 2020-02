Liège: du sport en jouant en maison de repos

Bouger, faire du sport ou en tout cas un peu d’exercice physique, c’est bon pour la santé. L’OMS (l’organisation mondiale de la santé) recommande d’ailleurs 30 minutes d’exercice trois fois la semaine. Ce n’est pas toujours facile quand on est en bonne santé, ça l’est encore moins quand on est plus âgé et résident d’une maison de repos. Docteure en santé publique, Fanny Buckinx s’est penchée sur ce problème. Il y a deux ans, au sein de l’ULiège avec la collaboration du département sciences de la motricité, elle a mis au point un tapis de jeu et de sport. Il sera présenté ce mardi au cours d’un colloque à l’Université et devrait être commercialisé avant la fin de l’année.

Dans la salle de kiné de la résidence du Val Mosan à Liège, le tapis est déployé. Anne, Collette, Martine, Christian et Jean sont prêts. Chacun lance puis se dirige vers une case. Ici, Collette doit rester 30 secondes les yeux fermés (un exercice pour l’équilibre). Là, Christian écrase le dé avec le pied (renforcement musculaire). Plus compliqué pour Anne qui doit plier la jambe, attraper son pied et rester en équilibre. Martine sautille sur des pas dessinés et Jean fait passer le dé d’un côté à l’autre de sa tête. Tout cela à tour de rôle sous l’œil bienveillant de la kiné.