Liège: du changement dans le ramassage des poubelles publiques

Le ramassage des poubelles publiques à Liège, c'est un vrai problème. Les corbeilles débordent et se transforment en dépôts clandestins. La ville veut que ça change. Elle a défini un cahier des charges pour mieux organiser le nettoyage et la collecte.

Le premier changement, c'est le contrat de service pour les quatre prochaines années qui va être divisé en lots. Une façon de mettre en concurrence les firmes privées qui vont soumissionner. Ce qui fait bondir l'opposition, les verts et les pétébistes: si le prix est le critère numéro un, pour baisser les coûts, ce sont les travailleurs qui vont devoir augmenter les cadences. Pas du tout, selon la majorité socialiste libérale: des clauses sociales sur les salaires et la protection de ces éboueurs sont prévues.

Autre nouveauté: des véhicules de ramassage moins polluants et plus intelligents munis de capteurs pour savoir précisément où et quand les bennes se remplissent. Ce qui devrait permettre plus de souplesse pour adapter les tournées au gré des jours, des saisons, des endroits et des événements. Pas encore de corbeilles connectées, mais quand même, au parc de la Boverie, une première expérience de poubelles à puce.