Liège : disparition du dernier fabricant wallon de vélos, créateur de la marque "Diamond"

A Liège, la société Brasseur -le dernier fabricant de vélos wallon- a fermé ses portes fin avril. En toute discrétion. Sur internet, au téléphone… Plus personne ne répond. L’entreprise familiale avait fêté son centenaire en 2013. Elle avait fondé les marques Diamond et plus récemment Viper. L’entreprise vendait à l’époque environ 25.000 vélos par an pour un chiffre d’affaires d’environ 14 millions d’euros. Elle employait à l’époque une vingtaine de personnes. Il y a 12 ans, la société familiale avait été rachetée par le géant hollandais Accell. Leader européen en matière de vente de vélos, la multinationale a décidé de cesser les activités du fabricant de vélos wallon pourtant encore bénéficiaire.

La société Brasseur existait depuis plus de 100 ans à Liège

C’est une société plus que centenaire qui disparaît à Liège avec la fermeture des établissements Brasseur.

Installé dans le quartier Coronmeuse, ce fabricant de vélos s’était spécialisé plutôt dans le moyen et haut de gamme. Fondée en 1913, la société Brasseur avait rapidement créé la marque Diamond. Au départ, c’était une marque de machines à laver, puis de vélomoteurs pour devenir enfin des vélos. L’entreprise familiale avait traversé le 20e siècle. Après un projet avorté d’installation au Congo, elle s’était redéveloppée dans les années 80 grâce à la mode du BMX et ensuite du VTT. Récemment, le dernier propriétaire avait lancé la marque Viper.

Accell, multinationale hollandaise, sacrifie la marque de vélo liégeoise

La société importait des pièces d’un peu partout dans le monde pour assembler ses vélos dans ses locaux liégeois. Elle distribuait des vélos aussi en France, au Royaume-Uni et au Luxembourg. En 2007, la société familiale avait été rachetée par le géant hollandais Accell. Le numéro un européen en matière de vente de vélos possède le chiffre d’affaires qui dépasse le milliard d’euros. Elle a décidé d’arrêter les activités de sa filiale wallonne pour se concentrer son marketing et sa production sur quelques marques. Pourtant, selon Nathalie Corman, ancienne directrice financière chez Brasseur, le distributeur de vélos était encore rentable. "Nous étions une PME liégeoise qui fonctionnait bien mais je pense que tout cela représentait bien peu de choses dans l’ensemble des activités de la multinationale. Accell, avec ses 28 sociétés, possédait une multitude de marques dans le monde. Les efforts de rationalisation ne tenaient absolument pas compte de ce que nous pouvions rapporter." La société Brasseur a été mise en liquidation. Les vélos liégeois Diamond et Viper passent à la trappe. Exit donc ce dernier fleuron wallon de l’industrie cycliste où travaillaient encore une dizaine de personnes.