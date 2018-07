Liège: deuxième année pour la piscine liégeoise à Paris

Le beau temps pousse les gens vers l'eau et la recherche de fraîcheur.

Jadis, il y a eu des espaces de baignade sur la Meuse. A Liège , l'idée d'en recréer a d'ailleurs été retenue dans le projet Réinventons Liège

Cette réappropriation des rivières comme eaux de baignade même en ville est d'ailleurs dans l'air du temps.

L'entreprise liégeoise Dock Marine l'a bien compris. Elle commence d'ailleurs à s'en faire une spécialité.

Le bassin de La Villette à Paris

Des pontons pour amarrer des petits bateaux ou jets skis, c'est le créneau de Dock Marine. Cette petite entreprise occupe 4 personnes dans l' espace services de la SPI à Liège. Petit à petit, Dock Marine s'est lancée dans les baignades flottantes : " on avait déjà quelques expériences de baignades flottantes dans le sud de la France puis on nous a contacté du côté de Paris pour des renseignements ", explique François Xavier Denis, un des responsables de l'entreprise "puis il y a eu un appel d'offre et nous l'avons emporté". C'est ainsi que Dock Marine s'est vue confiée la construction, la livraison et le montage d'un bassin de 100 mètres de long sur 16 mètres de large, le bassin de la Villette.

Le succès a été directement au rendez vous puisque l'an passé sur 2 mois , le bassin a accueilli 55 000 nageurs! Cette année, les liégeois ont une nouvelle fois fait le déplacement à Paris pour monter le bassin qui a ouvert son espace depuis le 20 juin et pour 3 mois cette fois.

Après Paris, Anvers, Boston et Liège?

Le principe de ces baignades flottantes est simple: des cubes flottants, reliés entre eux qui forment le contour de la piscine auxquels on adjoint un fond de baignade en cubes immergés qui tiennent à la surface par des poteaux en aluminium. On ajoute ensuite plancher et garde corps pour l'esthétisme et la sécurité.

Avec Paris comme carte de visite, Dock Marine a fait mouche. des contacts poussés existent avec la ville d'Anvers, celle de Boston aux Etats Unis, une ville en Argentine et une réflexion est entamée avec la ville de Liège. A Liège, la difficulté est la qualité bactériologique de l'eau tant de la Meuse que de la Dérivation. La Meuse, son courant et son trafic de péniches posent aussi quelques soucis mais l'idée reste à creuser.