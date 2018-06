Liège: deux lieux retenus pour des casiers pour sans-abris

Deux lieux ont été retenus, à Liège, pour l'installation de casiers destinés aux personnes sans-abris afin qu'elles puissent y entreposer leurs effets personnels. Ils seront placés du côté de la Grand Poste à hauteur de la passerelle, et rue Varin, du côté du commissariat de police, a-t-on appris mercredi auprès du cabinet du bourgmestre Willy Demeyer.

L'été dernier, plusieurs associations avaient présenté leur projet de casiers solidaires, qui a été largement plébiscité par des citoyens dans le cadre du processus participatif "Réinventons Liège" que le collège communal avait initié. Le projet s'inspirait d'une expérience menée à Lisbonne. "Soit les personnes sans-abri se déplacent sans cesse avec les quelques biens qu'elles possèdent, soit elles les laissent quelque part au risque qu'ils soient jetés ou volés. Non seulement des consignes leur permettraient de placer leurs biens dans des lieux sécurisés mais cela améliorerait aussi l'image de la ville puisqu'ils ne traîneraient plus dans la rue", avait souligné à l'époque David Schena, de l'ASBL Les Sentinelles de la Nuit.

Six lieux avaient été identifiés. Si le collège communal s'était rapidement dit disposé à constituer un groupe de travail chargé de la mise en œuvre du projet, il était par contre plus difficile de s'entendre concernant les emplacements. En effet, alors que les associations porteuses du projet réclamaient des lieux dans le centre-ville, du côté des autorités liégeoises on prônait davantage des emplacements à l'abri des regards, notamment pour une question de dignité humaine.

Un accord est finalement intervenu au sein du groupe de travail pour deux emplacements, l'un à hauteur de la passerelle côté Grand Poste, l'autre rue Varin. Les casiers sont en cours de construction et devraient être installés prochainement.