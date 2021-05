La Ville de Liège veut faire place nette en matière de trottinettes. Ces dernières années, elles ont envahi nos rues et trottoirs, parfois de manière un peu anarchique. Et les autorités communales tirent la sonnette.

Six zones de stationnements actuellement disponibles

Liège: des zones pour stationner les trottinettes en libre-service - © Tous droits réservés

Afin qu'elles ne constituent plus un obstacle pour les piétons, les poussettes ou encore les chaises roulantes, des "zones de stationnement" ont été crées, avec des marquages au sol spécifiques.

Gilles Foret, échevin liégeois de la Mobilité: "Nous avons pu maintenir une qualité au niveau du respect de l'espace public, mais évidemment, certains ne le respectent pas comme nous le souhaiterions. Nous avons donc souhaité, avec le renouvellement de cette charte, faire en sorte que nous puissions dédicacer quelques emplacements. Nous avons commencé avec les services de la ville à marquer certaines zones, six actuellement. Il y en aura plus dans les prochains mois. Et puis, avec les opérateurs, on va aussi inciter les usagers à devoir parquer à ces endroits-là leur trottinette".

Ces nouveaux emplacements pour trottinettes, on les retrouve sur les places Saint-Lambert, Cathédrale, Xavier Neujean et de l'Yser, ainsi que rue Gretry et rue du Parc.