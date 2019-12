Liège: des visiteurs entièrement nus à La Boverie pour l'exposition "Hyperrealism Sculpture"

L'exposition "Hyperrealism Sculpture, Ceci n’est pas un corps" qui se tient actuellement au Musée de la Boverie à Liège a accueilli ce mardi soir un groupe de visiteurs entièrement nus. C'était une première en Belgique.

Centrée sur la représentation du corps, l'exposition retrace l'histoire de la sculpture hyperréaliste. Les visiteurs, dont la majorité était là pour leur première visite de l'exposition, souhaitaient pouvoir comparer leurs corps avec les œuvres inédites présentées. "Etre capable de se mettre à nu, au sens propre, devant les autres, c'est d'abord se lancer un défi, surpasser les peurs et les doutes que l'on peut avoir par rapport à soi-même. Dans un contexte naturiste, on ne "montre" pas, on ne s’exhibe pas, on est, tout simplement. Un retour à l’essentiel, détaché du paraître, permettant de vivre pleinement l’expérience de visite, de manière respectueuse, pudique et originale.", expliquent les organisateurs. Ils constatent aussi que: "Le résultat fut au rendez-vous dès l’ouverture des portes.". Sur les photos prises durant cette visite, distinguer vrais corps et sculptures est souvent impossible à l'œil nu.

L'exposition "Hyperrealism Sculpture" se tiendra jusqu'au 3 mai 2020.