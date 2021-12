Liège: des sapins de Noël livrés à domicile

Vous connaissiez les livraisons de pizzas, de colis achetés sur Internet. Aujourd'hui, la nouvelle tendance est de se faire livrer un sapin de Noël à domicile. David Hulsmans est entrepreneur de parcs et jardins. Il s'est lancé dans l'affaire il y a deux ans. Et pour ce service proposé, il met les formes: "Quand je vais chez les clients, j'allume toutes les lumières de ma camionnette, je mets la musique, et je préviens les clients deux minutes avant d'arriver. Comme ça, ils ont le temps de mettre leurs vestes, de sortir, et ils me voient arriver avec le "char" de Noël".

Avec sa camionnette customisée, ce livreur saisonnier se déplace partout en province de Liège. Ce matin, il est attendu par Mathilde pour une livraison de dernière minute: "Je suis un peu tard pour le sapin mais je n'ai pas eu le temps de m'organiser" explique la cliente. "Je ne savais pas si j'allais recevoir ou pas cette année, donc je n'avais pas envie de me casser la tête avant. Ici, je vais être en congé. Demain, c'est le weekend, donc je vais avoir tout le temps pour le décorer à mon aise, tranquillement. L'avantage, c'est que je ne dois pas salir ma voiture, je ne dois pas me tracasser de savoir s'il rentre ou pas dans ma voiture, et comme je suis toute seule, c'est difficile à transporter. Et puis il est mis directement sur le pied, c'est facile".

Entre 25 et 55 euros

David Hulsmans a acheté plusieurs centaines de Nordmann en début de saison. Il les écoule depuis la fin du mois de novembre: "Je me suis dit, comment mélanger la magie de Noël et la livraison des sapins? Et puis, j'ai décoré ma camionnette, et j'ai trouvé que le retour était vraiment parfait. Quand on voit la magie dans les yeux des enfants, franchement, ça vaut tout l'or du monde, et c'est vraiment une partie que j'aime bien parce que par les temps qui courent, apporter de la joie et du bonheur... et même chez les grands, c'est magique".

Pour une livraison de sapin à domicile, comptez entre 25 et 55 euros.