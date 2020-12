Liège : des repas à un euro pour les étudiants précarisés par la crise sanitaire

"C’est en fait deux difficultés très différentes qui, finalement créent une dynamique de solidarité.", explique Julie Fernandez Fernandez, l’échevine liégeoise des solidarités et de la jeunesse, "D’une part, l’asbl, qui travaille sur l’inclusion des jeunes en situation de handicap, rencontrait des difficultés puisqu’elle n’avait pas pu ouvrir son restaurant à cause du confinement et, d’autre part, le constat d’un besoin de jeunes qui, parce qu’ils avaient, par exemple, perdu leurs jobs d’étudiants, étaient en difficulté financière. La volonté, c’est vraiment de leur venir en aide dans un moment particulier pour éviter le décrochage scolaire d’abord mais plus largement le décrochage social. Les étudiants doivent téléphoner au numéro de Liège Solidaire, le numéro vert mis en place par la Ville, donc 0800/43.436, et là, ils sont dirigés vers le Centre J et la Mado, la maison de l’adolescent, qui prennent évidemment les inscriptions pour pouvoir bénéficier du repas mais qui, surtout, profitent de l’occasion pour avoir un échange avec eux et voir s’il n’y a pas d’autres difficultés à identifier et pour lesquelles on pourrait leur apporter notre aide. L’asbl va produire trois fois 200 repas par semaine, donc en permettant aux jeunes de venir deux fois, on peut aider, dans un premier temps, 300 jeunes à bénéficier deux fois par semaine d’un repas à un euro. On fonctionne avec un subside de la Fondation Roi Baudouin pour financer les repas, mais nous avons eu, avec le bourgmestre, la ministre des grandes villes, qui soutient le projet, donc si la demande, à un moment donné, était plus importante, on pourrait élargir le projet."

Ce projet a été lancé par l’échevine des solidarités et de la jeunesse de la Ville de Liège et l’ASBL "En ville et les Copains". Cette dernière gère un restaurant à finalité sociale où sont intégrées des personnes porteuses d’un handicap. En ce moment, il est fermé, comme tous les autres. Dans sa cuisine, 200 repas peuvent être confectionnés trois jours par semaine. Les étudiants peuvent en obtenir deux par semaine. Nous nous y sommes rendus ce vendredi midi, au moment de la distribution des premiers repas.

Le lundi, le mercredi et le vendredi, 200 repas pourront être préparés par jour pour les étudiants précarisés - © RTBF - Martial Giot

Marilou Habran est porteuse de projets à En ville et les Copains. Elle précise : "L’échevine nous a proposé de faire une collaboration et de pouvoir ainsi rouvrir notre restaurant sous une forme un peu différente et, surtout, dans un second temps, de pouvoir remettre au travail nos personnes autistes et nos personnes trisomiques. Le restaurant était fermé depuis le 19 octobre. C’était vraiment très dommageable. Le truc c’est vraiment de défendre notre projet, de continuer à faire se rencontrer les gens, d’autant plus dans ces moments-ci qui sont quand même un peu tristounets. Le lundi, le mercredi et le vendredi, il y aura 200 repas par jour. Au menu aujourd’hui, c’est un chili sin carne à base de lentilles. Lundi, c’est un minestrone avec des pâtes. Mercredi, c’est un gratin de pâtes, toujours végétarien puisque le restaurant est végétarien. Vendredi, c’est un hachis parmentier végétarien. Aujourd’hui, on était à une trentaine de réservations. C’est le premier jour, il faut le temps que l’information se diffuse."

Quant aux étudiants venus chercher leurs repas à un euro, ils commentent ainsi l’initiative : "Le fait qu’on pense à nous, les étudiants qui sommes touchés par la crise, c’est une belle chose. Nous, on s’est déjà inscrits pour deux jours parmi les trois proposés la semaine prochaine.", "Je trouve ça super pour les étudiants. Moi, je suis sur le CPAS, je suis étudiante, tout un temps j’ai travaillé dans l’horeca, maintenant ce n’est plus possible.", "C’est magnifique comme initiative, qu’on pense un petit peu aux étudiants, parce que la situation n’est pas facile pour nous non plus. Moi, je suis étudiant en dernière année. J’ai travaillé pendant toutes mes études dans des restaurants et autres. Avec la crise du covid, j’ai nécessairement perdu mon travail. Je n’ai rien pu retrouver. Donc avoir des choses comme ceci, c’est sûr que c’est un gros point positif. On a sauté sur l’occasion quand on en a entendu parler. En plus, c’est végétarien donc c’est bien !"