Liège: une quinzaine de perquisitions en cours dans le dossier Nethys

L'information a été confirmée par Chrisitan De Valkeneer, le procureur général de Liège. Au total, une quinzaine de perquisitions sont en cours, et pas seulement au siège de Nethys. Des perquisitions "de grande envergure", selon le procureur général.

Le dossier a été mis à l’instruction par le parquet général suite à la plainte de la Région wallonne concernant la cession de certaines activités de Nethys.

C’est le centre de répression de la corruption qui mène ces perquisitions. Elles visent des personnes physiques et morales. Parmi les personnes physiques, on pense à Stéphane Moreau, Muriel Targnion, Pierre Meyers, et François Fornieri. Mais aucun nom ne nous a encore été confirmé.