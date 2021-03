Liège: des patients atteints de mucoviscidose devant le tribunal pour garder leur équipe médicale

Une soixantaine de personnes souffrant de la mucoviscidose se retrouvent devant le tribunal du travail de Liège. Ces patients se sont joints à l'action du CHC pour obtenir une suspension de la décision de l'INAMI de ne plus tenir compte de la prise en charge de ces malades par l'équipe du CHC.

"Ca veut dire que si nos médecins habituels nous prescrivent nos médicaments. A partir du 1 er avril, ils ne sont plus remboursés parce que le CHC n'est plus un centre de référence mucoviscidose. On demande en urgence qu'on maintienne le droit pour ces médecins de rester prescripteurs autorisés pour nos traitements car ce sont des médicaments qui , en moyenne, nous coûte 17 000 euros par mois", explique Julie Iserentant, une patiente suivie depuis la naissance par le CHC.

Dès le 1er avril en principe ces patients doivent se faire soigner au CHR de la Citadelle, seul centre de référence mucoviscidose en Wallonie. Jusqu')à présent, une convention de collaboration liait les deux hôpitaux. Ce n'est plus le cas. "On veut une véritable négociation entre hôpitaux, on veut être partie prenante car ce qu'on veut avant tout , c'est garder notre équipe médicale pluridisciplinaire. En plus à la Citadelle, ils ont 2 médecins pour 90 patients, si on s'y ajoute , il faudrait 2 médecins supplémentaires, il faut des médecins formés à notre maladie, ça ne se fait pas comme cela!", ajoute la jeune femme.

DU côté du CHC , à la base ed cette action, on dénonce " les dysfonctionnements d'un système qui, plutôt que d'encourager une saine collaboration pour le bien des patients, exacerbe la concurrence entre acteurs de soins."