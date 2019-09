Liège: des paniers végétalisés le long de la Dérivation

A Liège, des paniers de végétaux viennent d'être installés le long de la Dérivation de la Meuse. Le but: faciliter la reproduction des poissons en milieu urbain. Au total, 175 mètres de paniers ont déjà été accrochés sur le béton le long de l'eau en plein centre urbain. Et ce n'est pas fini. Nous nous sommes rendus sur place. On va recréer de la vie là où on n'a plus grand chose En plein centre de Liège, sur la Dérivation de la Meuse, les paniers en métal sont situés 4 à 5 mètres en contrebas des quais, au niveau de l'eau. Julien Gilles, de la maison wallonne de la pêche, y accède en zodiaque: "Il faut savoir qu'environ 85 à 90% des poissons qui vivent ici en Meuse et dans la Dérivation pondent leurs œufs sur des plantes. Sur ces quais, si le poisson dépose ses œufs, que va faire l’œuf? Il va tomber au fond de l'eau. Et un œuf qui tombe au fond de l'eau n'est pas oxygéné, donc il ne sait pas se développer. On va vraiment recréer de la vie là où on n'a plus grand chose. Ici, on a quand même 4 ou 5 mètres de fond en-dessous de nous".

Julien Gilles accède aux paniers végétalisés en zodiaque. - © RTBF - Erik Dagonnier Ces paniers végétaux, ce sont des structures métalliques dans lesquelles on a placé des plantes aquatiques qui poussent les pieds dans l'eau et l'aérien hors de l'eau. Sur ces plantes, toutes sortes de poissons vont pouvoir venir coller leurs œufs. Julien Gilles: "On va avoir des poissons comme le gardon, la brème, la carpe, toute une multitude de poissons comme le brochet aussi au printemps qui va pouvoir se reproduire sur nos plantes. Ils vont vraiment coller leurs œufs aux racines". Pour Gilles Foret, l'échevin liégeois de la transition écologique, le projet s'inscrit dans un programme communal plus large de développement de la nature: "Il y a eu un projet pilote de 15 mètres il y a deux ans. Ici, on atteint déjà les 175 mètres. Et nous espérons bien dépasser les 300 mètres l'année prochaine et aller plus loin. On estime en effet que la Dérivation doit recréer cet univers de biodiversité. Et, en ville, c'est assez exceptionnel". Pour les poissons, mais pas seulement

Des paniers végétalisés le long de la Dérivation. - © RTBF - Erik Dagonnier Ces paniers végétalisés profiteront aux poissons, mais pas seulement, comme le souligne Julien Gilles: "Le système racinaire va vraiment être utilisé par tout ce qui est faune aquatique: les poissons, les maquereaux invertébrés comme les larves de libellule par exemple, le zooplancton, donc les tous petits insectes qui vivent vraiment dans l'eau. L'aérien va, lui, être plutôt utilisé par tout ce qui est libellules, par les oiseaux. On a déjà vu des martins pêcheurs se poser sur nos structures pour chasser les petits poissons qui viennent forcément se nourrir en-dessous. On a déjà observé aussi des grenouilles". De la couleur pour égayer les quais Et puis, il y a l'aspect esthétique le long des quais si gris de la Dérivation de la Meuse: "L'iris jaune va fleurir au printemps, et on aura ce joli coloris jaune ainsi que des coloris mauves avec les salicaires qui vont fleurir un peu plus tard". La Ville de Liège espère développer d'ici 2022 un demi kilomètre de paniers végétalisés le long de l'eau.