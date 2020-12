Liège: des nouveaux bus articulés sur la ligne 48

Le TEC renouvelle sa flotte de bus (des véhicules arrivant en fin de vie) et l’étend pour augmenter son offre de transport. A Liège, le 1er bus articulé est mis en service sur l’emblématique ligne 48, dès ce vendredi 18 décembre. D’autres suivront rapidement sa route, à raison de 12 nouveaux véhicules par mois. Au total, 56 bus articulés circuleront sur la ligne 48 mais également sur d’autres dessertes du centre-ville comme les lignes 1 et 4, dorsales de la Cité Ardente. Une flotte plus moderne et plus verte Ces nouveaux bus articulés sont composés d’un moteur diesel amélioré d’un module hybride qui récupère l’énergie lors des freinages, ce qui peut permettre jusqu’à 8,5% d’économie de carburant. Des bus plus verts donc, mais également plus modernes, avec des portes coulissantes extérieures, une climatisation intégrale, des chargeurs USB ainsi que des rampes PMR électriques. Ces véhicules sont également équipés de caméras de recul, d’un système d’assistance au freinage pour signaler les risques de collision, et d’un système d’aide à la visualisation des angles.