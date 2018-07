Liège: des navettes pour rejoindre les aéroports de Bruxelles et de Charleroi

Cet été, si vous partez en vacances en avion, une nouvelle solution s'offre à vous pour votre trajet vers l'aéroport: faire appel à une navette. C'est le genre de service qui se développe beaucoup en Wallonie, et en particulier à Liège.

Je préfère que le voyage soit plus confortable, plus sûr

Cyrielle rentre d'un voyage professionnel en Espagne. Elle a atterri à Bruxelles. Et plutôt que de prendre le train, elle a fait appel à un service de navette pour rejoindre Liège: "Le bus, le train, c'est parfois peu fiable, et je préfère que le voyage soit plus confortable, plus sûr, et arriver à bon port en un temps rapide".

Catherine Robert a créé le service de navettes CharLi il y a 3 mois seulement. Des navettes qui relient les aéroports de Bruxelles ou de Charleroi et la gare des Guillemins: "C'est venu d'une boutade entre deux copines, dont une qui voyage énormément à l'international, qui s'est rendu compte qu'il y avait quand même certaines failles dans le confort de voyage".

Des parkings plutôt chers près des aéroports. Des avions qui partent souvent très tôt ou très tard. Reste la solution des amis ou de la famille. Pas toujours la meilleure. Catherine Robert: "Demander à votre voisin de vous conduire à trois heures du matin à l'aéroport, ce n'est pas très confortable, d'autant plus que vous êtes certainement redevable à ce voisin".

Les demandes affluent de manière incroyable

C'est donc ce qui a décidé Catherine Robert et son associée de se lancer. Prix du trajet: entre 20 à 30 euros par personne. Les deux femmes n'ont que trois mois de recul mais pour l'instant, elles ne regrettent rien. Et elles en sont convaincues: le service va se développer: "On voit les demandes affluer de manière incroyable et on voit la progression se faire de mois en mois".

Ces deux dernières années, le nombre de sociétés de taxis collectifs officiellement enregistré a augmenté de 15% en Wallonie. La plupart d'entre elles desservent les aéroports.