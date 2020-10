Liège: des lampes et du chocolat pour sensibiliser les cyclistes à rouler bien éclairés

Si vous êtes encore équipé d'un vieux réveil, il va falloir penser à l'avancer d'une heure ce week-end. Nous passons à l'heure d'hiver. Dimanche matin, à 3 heures, il sera 2 heures. Et si vous êtes cycliste, il vous faudra aussi retrouver vos lampes de vélo. La nuit tombe de plus en plus tôt.

Le Gracq, une association de cyclistes, mène en ce moment des actions de sensibilisation devant la gare des Guillemins à Liège, notamment. Les bénévoles offrent des lampes à ceux qui ont oublié les leurs, et des chocolats aux bons élèves.

