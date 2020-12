Liège: des joueurs de tennis en maillot pour dénoncer la mise à l'arrêt de leur sport

La pratique de certains sports n'est toujours pas possible à cause du Covid. Dans les clubs de tennis du pays, notamment, on s'impatiente. Les joueurs ne comprennent pas pourquoi les piscines sont ouvertes, et pas les terrains de tennis.

A Liège, ils ont mené une action amusante pour dénoncer ce qui, pour eux, est une incohérence.

Quand on accepte 30 nageurs dans une piscine, pourquoi ne pas accepter 2 joueurs sur un terrain?

Ce matin, les joueurs du club de tennis Jena situé à Liège ont transformé un des terrains en piscine. Ils voulaient ainsi démontrer que deux ou quatre joueurs de tennis qui jouent sur un terrain de 600 mètres carrés respectent autant les distances que des nageurs dans un bassin. Gordon Henroye est le propriétaire du club. Par cette action, il voulait démontrer son incompréhension face aux mesures décidées par le gouvernement: "Le but n’est évidemment pas que l’on ferme les piscines, parce qu’on estime que le gouvernement a certainement pris cette décision d’ouverture des piscines en âme et conscience et que cette décision a été réfléchie" explique le propriétaire. "Mais quand on accepte 30 personnes dans un bassin de 300 mètres carrés, pourquoi ne pas accepter 2 ou 4 joueurs sur un terrain de tennis de 600 mètres carrés puisqu’avec les abords, on est à 600 mètres carrés. On ne comprend pas cette décision de fermeture des halls de tennis alors que l’on peut respecter toutes les distanciations en jouant".

Sur un terrain, on n'est jamais à moins de 5 mètres de distance

Pour Gordon Henroye, les mesures sanitaires sont respectées. Il serait donc possible de redémarrer les activités: "A l’entrée, on a du gel hydroalcoolique, on a un listing clients, on a du gel sur tous les terrains, et lorsqu’on joue tennis, on n’est jamais à moins de 5 mètres de distance. Souvent, on est même à 25 mètres sur une surface de 600 mètres carrés. On ne comprend donc pas pourquoi on ne peut pas continuer à jouer".

Rappelons qu’il n’y a toujours pas de date de reprise pour les plus de 12 ans pour le sport indoor, comme le tennis par exemple.