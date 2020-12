Coronavirus: des jeunes demandeurs d'asile visitent les soins intensifs du CHC MontLégia

Un groupe de jeunes du centre pour réfugiés de Rocourt vient de visiter les soins intensifs du CHC MontLégia, à Liège. L'objectif était de les aider à se rendre compte des réalités de l'épidémie de coronavirus et de les encourager à respecter les gestes barrières.

Des jeunes plutôt sceptiques

Ces jeunes sont des demandeurs d'asile mineurs, arrivés en Belgique seuls, sans parents. Ils proviennent d'Afghanistan, du Niger, du Congo ou encore de Guinée. Et que ce soit en anglais, en Pachtou ou en français, l’essentiel de cette visite était que le message passe auprès de jeunes parfois réticents à adopter les gestes barrières.

Benedito est congolais. Il a connu l’épidémie d’Ebola dans son pays: "Quand il y a eu l'épidémie, tu voyais tes frères, tes sœurs, c'était choquant. Mais le covid, je ne sais pas", confie-t-il.

Un scepticisme que comprend bien Bertrand Duquesne, le directeur-adjoint du centre Fedasil: "Ils ont traversé souvent des océans, des déserts pour arriver ici. Ils quittent des persécutions. Ils se disent que ce n'est pas cette petite maladie qui va leur faire du mal".

La compréhension permet d'adhérer aux mesures

Pour faire changer les points de vue, les jeunes sont dirigés vers les soins intensifs où ils vont pouvoir voir des patients, parfois là depuis très longtemps, toujours sous respirateur. Yannick Ensenne est infirmier en chef dans ce service. C'est lui qui guide les visiteurs: "Mon objectif, c'est d'éduquer les jeunes à bien comprendre pourquoi il faut prendre les mesures. La compréhension permet d'adhérer aux mesures", explique-t-il.

A la fin de la visite, Raphaël et Mohamed, parmi les plus sceptiques, promettent de changer leurs habitudes: "Je ne croyais pas du tout au covid et maintenant, après ce que je viens de voir, ça m'a trop secoué". "Je vais m'appliquer, mettre mon masque, et après, j'espère que ça va devenir une habitude".