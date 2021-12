Liège : des jardins de pluie pour limiter les inondations

Lors du conseil communal de Liège, ce lundi, en visioconférence, une charte de gestion durable des eaux de pluie a été votée à l'unanimité. Elle prévoit notamment la création de jardins de pluie pour limiter les inondations.

Via cette charte, la ville s'engage, lorsqu'elle lance un chantier, à aménager des petits espaces verts qui retiennent les eaux de pluies et évitent qu'elles saturent les égouts et les cours d'eau. Caroline Saal, cheffe de groupe Vert Ardent, à l’initiative de cette charte: "L'objectif de ces jardins de pluie, c'est vraiment de les installer lors des rénovations des voiries, des rues, des espaces publics comme les places. Liège est en forme de cuvette, et donc l'eau coule vers la place Saint-Lambert, notamment. L'objectif, c'est bien d'avoir des jardins de pluie dans ces espaces de fond de vallée, mais aussi sur des plus hauts quartiers, parce que plus vite on capte l'eau, moins elle se déverse et moins elle s'accumule dans certains quartiers. Je prends par exemple le quartier de Sainte-Marguerite, ou le haut de la montagne de Bueren. Vous savez que la montagne de Bueren se transforme en cascade de Coo lorsqu'il y a des fortes pluies. L'objectif, c'est vraiment de soulager les quartiers et d'améliorer la qualité de vie dans les quartiers".

Bien avant Liège, c'est la commune de Forest, en région Bruxelloise, qui a été précurseur en matière d'aménagement de jardins de pluie. Elle en a réalisé une dizaine au cours des 4 ou 5 dernières années et estime que, grâce à ces aménagements, lors des pluies torrentielles de la mi-juillet, les quartiers généralement inondés ont été épargnés.