Liège : des habitants d'Outremeuse se mobilisent pour créer un espace vert commun

C’est une véritable course contre la montre qui est engagée par des habitants de la rue Porte-aux-Oies, dans le quartier d’Outremeuse à Liège et par l’association "Les biens communaux". Ils projettent d’acheter aux enchères un terrain vague de 400 m2 situé dans cette rue proche de la rue Puits-en-Sock. Ils voudraient le transformer en espace vert, en jardin commun.

Mais pour mener à bien ce projet citoyen et donc acheter cette parcelle constructible, il faut récolter de l’argent, beaucoup d’argent et il ne reste que quatre jours. Virginie Gérouville, une des habitantes de la rue Porte-aux-oies explique : "C’est un pari un peu foufou dans lequel on s’est lancés. Depuis de nombreuses années maintenant, il y a ce terrain qui est plus ou moins à l’abandon. On est plusieurs habitants à penser que ça serait vraiment chouette de pouvoir transformer cet espace en espace vert. On y voit aussi l’occasion de mettre en place un local qui serait partagé pour pouvoir y accueillir différentes initiatives du quartier ou des associations du coin."

L’idée serait donc que les personnes sensibilisées achètent des parts sociales pour un montant total suffisant pour acheter le terrain. "Le terrain est en vente aux enchères depuis quelques jours maintenant. Là, la course c’est de pouvoir réunir suffisamment de fonds avant la clôture de la vente aux enchères qui a lieu ce vendredi à midi. Donc on fait un appel aux dons ou à la prise de parts dans la coopérative."

Une quarantaine de personnes ont déjà rejoint le projet. Les organisateurs ne communiquent pas le montant déjà récolté, ni le montant souhaité, stratégie des enchères oblige. Ce matin, les enchères avaient déjà atteint 52.000 euros

Tous les détails se trouvent sur le site lesbienscommunaux.be.