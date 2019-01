Liège: des feux d'artifice "silencieux" pour ne pas effrayer les chiens?

Des chiens qui font des crises cardiaques. Des chats qui s'enfuient et ne reviennent pas. Beaucoup de propriétaires s'en plaignent : au Nouvel-an, le bruit des feux d'artifice effraie les animaux. A Liège, la première échevine Christine Defraigne propose d'imposer des feux d'artifice "silencieux". Elle a prévu de rencontrer les professionnels du secteurs les associations de défense des animaux. Ce sera début février.

Rencontrer les professionnels du secteur

"Je vais voir comment on peut rencontrer cet objectif d'éviter que les animaux terrorisés fassent des crises cardiaques ou s'enfuient. Donc il y aura une norme de bruit pour les feux d'artifice, sachant qu'ils requièrent des autorisations, qu'on soit professionnel ou qu'on soit particulier." Christine Defraigne argumente : de telles réglementations existent dans d'autres communes. L'échevine liégeoise du bien-être animal rappelle aussi que pour les particuliers, l'usage des feux d'artifice est soumis à autorisation et que le tapage nocturne est punissable.

Mais ces feux d'artifice dits "silencieux" n'emportent pas l'adhésion des artificiers liégeois. Certains parlent de mesure démagogique, "de la poudre aux yeux" selon les termes employés par un professionnel du métier. Terence Renier est artificier : "C'est complètement rocambolesque. Et on ne pense pas que derrière, il y a des gens qui vivent de ça. Si demain on met en place cette réglementation, eh bien aux fêtes de fin d'année 2019, je garantis que j'aurai une perte de 40 à 50% de mon chiffre d'affaires ! Alors je me tracasse, parce que j'ai une société qui tourne vraiment très bien et que malheureusement, à force de nous taper dessus, pour finir, on fera faillite !"

Un débat sur des feux d'artifice silencieux qui pourrait produire quelques étincelles...